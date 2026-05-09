Bakan Kurum: “Türkiye 2 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı hikayesi yazdı”

Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” panelinin kapanış oturumunda konuşan Kurum, Hatay’da yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Kurum, şehirlerin artık yalnızca nüfus ve ekonomiyle değil afetlere hazırlık kapasitesiyle değerlendirildiğini belirterek, “Bugün şehirlerin asıl gücü, afetlere ne kadar hazır olduğu, insanına ne kadar güvenli bir gelecek sunabildiğiyle ölçülüyor. İşte şu anda içerisinde bulunduğumuz Hatay, bu yüzden çok özel bir yerde duruyor.” dedi.

“İklim meselesi artık insanların hayatına doğrudan dokunuyor”

İklim değişikliği konusunda son 2 ayda dünya genelinde 39 milyon içerik üretildiğini belirten Kurum, yaklaşık 2 milyar etkileşim ve 196 milyar erişim sağlandığını söyledi.

Kurum, “Yani iklim meselesi, artık yalnızca uzmanların konusu değil. İklim değişikliği artık insanların gündelik hayatına, şehirlerine, ekonomilerine, suyuna, gıdasına, güvenliğine ve geleceğe dair beklentilerine dokunan çok daha büyük bir başlık haline geldi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, insanların iklim krizini en çok afetler sonrası konuştuğunu belirterek, yangın, sel, fırtına ve su krizlerinin iklim meselesini soyut olmaktan çıkarıp doğrudan hayatın merkezine taşıdığını ifade etti.

“200 bini aşkın personelle sahadaydık”

6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmalara değinen Kurum, 11 ili ve 14 milyon insanı etkileyen afetin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Kurum, sahada 200 bini aşkın mimar, mühendis ve işçiyle görev yaptıklarını belirterek, üretim hızının saatte 23, günde 550 konuta ulaştığını kaydetti.

Afetin 15’inci gününde ilk konut temellerinin atıldığını, 45’inci günde ise ilk anahtar teslimlerinin yapıldığını belirten Kurum, Hatay dahil deprem bölgesinde altyapı ve üstyapının birlikte yeniden inşa edildiğini söyledi.

“Türkiye milletinin elini bırakmadı”

Deprem sonrası uygulanan modeli “Anadolu Çınarı Modeli” olarak tanımlayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“11 ilimizde hayat bulan bu model, afet sonrası barınmayı, piyasanın insafına bırakmayan, işte bugün tüm dünya devletleri, maalesef sosyal devlet bakışını, anlayışını rafa kaldırdılar. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi depremlerde, afetlerde vatandaşını sigorta şirketinin insafına bırakırken, bugün Türkiye, Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı hikayesini yazmıştır ve ilk gün milletinin elinden tutmuş, o eli asla bırakmamıştır.”

Kurum ayrıca, deprem sonrası “başka toplumdan insanlar yerleşecek” yönündeki eleştirilere karşı yerinde dönüşüm modelini uyguladıklarını belirterek, “Verdiğimiz sözü tuttuk.” dedi.

Hatay Deklarasyonu imzalandı

Bakan Kurum, COP31 kapsamında “Hatay Deklarasyonu”nun imzalandığını da açıkladı.

Kurum, deklarasyonla birlikte iklime dirençli şehirler, kentsel dönüşüm, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, düşük karbonlu kalkınma ve sürdürülebilir şehir finansmanı konusunda ortak taahhütler verildiğini ifade etti.



