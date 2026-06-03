Bakan Fidan’ın Güney Kore ziyareti: Gündemde savunma sanayii, teknoloji ve ticaret iş birliği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, temaslarında Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradeyi vurgulayacak.

Ekonomi ve ticarette yeni adımlar

Görüşmelerde, Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağı olan Güney Kore ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Karşılıklı yatırımların artırılması, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenerek daha kapsamlı hale getirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının değerlendirilmesi gündemde olacak.

Fidan’ın ayrıca Ukrayna, Suriye ve Filistin’in yeniden imar süreçlerinde yürütülebilecek ortak çalışmalar ile Orta Asya ve Afrika’da geliştirilebilecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Stratejik teknolojiler ve enerji iş birliği

Temaslarda nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklıklar ile yatırım imkanları değerlendirilecek. Yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, biyoteknoloji, yeni nesil batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısı gibi stratejik sektörlerde ortak girişim imkanları da masada olacak.

Savunma sanayiinde ortaklık vurgusu

Bakan Fidan’ın, Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu iş birliği modeline atıfta bulunarak savunma sanayii alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmelerde İHA ve SİHA sistemleri başta olmak üzere savunma sanayiinde geliştirilebilecek yeni ortak projeler de ele alınacak.

Bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek

Fidan, görüşmelerinde Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğinin önemine dikkat çekecek.

Tarafların ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı, İran, Filistin, Suriye ve Doğu Asya başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

İlişkilerde stratejik ortaklık dönemi

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkiler 1957 yılında kurulurken, ilişkiler 2012 yılında “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de faaliyet gösteren Güney Kore sermayeli şirket sayısı 430’u aşarken, Güney Kore’nin Türkiye’deki doğrudan yatırımları 3,5 milyar doların üzerine çıktı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kasım 2025’te Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuş ziyaret kapsamında beş anlaşma imzalanmış ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik ortak beyan yayımlanmıştı.