Bakan Fidan: "Türkiye-Endonezya iş birliğinde yeni ortak adımlar gündemde"

Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur ziyaretinin ardından bulunduğu Endonezya’da gerçekleştirdiği temaslarda, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılığın teyit edildiğini bildirdi.

Savunma sanayiinden yapay zekaya geniş iş birliği

Fidan, görüşmelerde savunma sanayii, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda devam eden iş birliği ile gelecekte atılabilecek ortak adımların ele alındığını ifade etti.

Bakan Fidan, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya’da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar, gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono’yla yaptığımız görüşmede; savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık.”

10 milyar dolarlık ticaret hedefi masada

Bakan Fidan, görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını sağlayacak projelerin de ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini aktardı. Fidan, iki ülkenin ekonomik iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik. Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya’nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi.”

Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Fidan, temaslarda ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler, Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeler ve diğer bölgesel-küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Filistin meselesindeki yakın koordinasyonun sürdürüleceğini belirten Fidan, Türkiye ile Endonezya’nın ortak değerler ve hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti:

“Filistin meselesindeki yakın eşgüdümümüz, önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek. İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz.”