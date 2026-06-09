09 Haziran 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci yeni yüzyılın stratejik devlet vizyonudur”
14:36 Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP kurultayında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz"
10:31 Bahçeli: “Türk milleti köşeye sıkıştırılacak millet değildir”
10:33 Filyos Çayı’nda aranan CHP’li Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı
AjansHaber Gündem Atlas Çağlayan davasında ilk duruşma başladı

Atlas Çağlayan davasında ilk duruşma başladı

İstanbul Güngören’de yaşanan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen tutuklu çocuk sanık E.Ç.’nin yargılandığı dava, güvenlik önlemleri altında ve kapalı oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Atlas Çağlayan davasında ilk duruşma başladı

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. cezaevinden getirilerek katıldı. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, babası Cüneyt Çağlayan ile birlikte 5 müşteki, 4 mağdur ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemenin aldığı kapalılık ve gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyiciler duruşmaya alınmadı.

Duruşma, sanığın kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmasının alınmasıyla devam ederken, dava nedeniyle adliye binası çevresi ve koridorlarda yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

“Emsal karar istiyoruz”

Duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan müşteki anne Gülhan Ünlü, aylardır bu günü beklediklerini belirterek sanıkla ilk kez yüz yüze geleceğini ifade etti. Cinayete 4 kişinin daha iştirak ettiğini öne süren Ünlü, bu kişilerin de tutuklanması gerektiğini savundu.

Ünlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz kanununda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Neden kaybettiğimiz evlatlarımız için gerekli olan yapılmıyor. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın mezarına bakıyoruz.”

Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
#Gündem / 09 Haziran 2026
Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak
Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak
#Gündem / 09 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
Spor
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
CHP Grup Toplantısı’na ziyaretçi alınmayacak
CHP Grup Toplantısı’na ziyaretçi alınmayacak
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması: 44 gözaltı
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması: 44 gözaltı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.