Atlas Çağlayan davasında ilk duruşma başladı

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. cezaevinden getirilerek katıldı. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, babası Cüneyt Çağlayan ile birlikte 5 müşteki, 4 mağdur ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemenin aldığı kapalılık ve gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyiciler duruşmaya alınmadı.

Duruşma, sanığın kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmasının alınmasıyla devam ederken, dava nedeniyle adliye binası çevresi ve koridorlarda yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

“Emsal karar istiyoruz”

Duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan müşteki anne Gülhan Ünlü, aylardır bu günü beklediklerini belirterek sanıkla ilk kez yüz yüze geleceğini ifade etti. Cinayete 4 kişinin daha iştirak ettiğini öne süren Ünlü, bu kişilerin de tutuklanması gerektiğini savundu.

Ünlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz kanununda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Neden kaybettiğimiz evlatlarımız için gerekli olan yapılmıyor. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın mezarına bakıyoruz.”