Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-40' operasyonu kapsamında, gri kategoride olan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.
Operasyonlar aralıksız sürdürülüyor ve terörist unsurlara karşı etkili müdahaleler yapılıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından, bu kapsamda paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-40' operasyonu ile birlikte gri kategoride aranan "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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