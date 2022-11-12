Gözler 18.57'de!

Deprem tatbikatı, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57’de, Bakan Soylu başkanlığında AFAD Başkanlık Binası ve 81 ilde ise Vali ve Kaymakamların koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı, Merkez binasında toplanacak.

Deprem tatbikatı esnasında, Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden canlı bağlantılar yapılacak ve 81 ilde, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.

Tatbikat nasıl duyurulacak?

Vatandaşlara tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla; Haber Alma ve Yayma (HAY) Sisteminden Bilgilendirme SMS’i gönderilecek.

Yine Haber Alma ve Yayma Sistemi üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) gönderilecek.

Duyulan sesle birlikte yapılacak olan uyarı şu şekilde;

AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.

Sesli bildirim camilerden de duyulacak



Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerinden sesli bildirim yapılacak.

TRT radyo yayınlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsu otomatik olacak şekilde yayınlanacak.

Dinleyeceğiniz anons, merkezi anons sistemleri ile radyolarda yayınlanacak.