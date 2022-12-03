AjansHaber.com.tr Gündem Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde geçmişte silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AK Parti Milletvekili Ok, ölümden döndü!
AK Parti Milletvekiline, FETÖ suikastı!
Tütün Kanunu, TBMM'den geçti! Sarma tütün yasak!
Bir sahte doktor vakası daha!
Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı!
Kamalı'dan "1 Milyon İstihdam" projesi açıklaması
Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT mesajı