Galatasaray durdurulamıyor! Rams Park'ta Icardi'nin gecesi!

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk etti.

Karşılaşmanın hemen başında ceza sahası dışında topa elle dokunan kaleci Mert Günok takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

MAÇ SONUCU

Galatasaray: 2

Beşiktaş: 1

Goller: Mauro Icardi (2), Chamberlain

İLK 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Beşiktaş:Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar