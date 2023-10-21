Galatasaray durdurulamıyor! Rams Park'ta Icardi'nin gecesi!
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip, yıldız golcüsü Icardi'nin iki golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk etti.
Karşılaşmanın hemen başında ceza sahası dışında topa elle dokunan kaleci Mert Günok takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray, karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.
MAÇ SONUCU
Galatasaray: 2
Beşiktaş: 1
Goller: Mauro Icardi (2), Chamberlain
İLK 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Beşiktaş:Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
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