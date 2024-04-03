Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanması kararlaştırılan maça dair açıklama yaptı.

Dünkü olağanüstü genel kurulda yönetime verilen dört yetkiyle ilgili olarak bugün toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe'de toplantıya dair bilgiler veren Bilecik, Süper Kupa maçına yönelik erteleme ve yabancı hakem atanması taleplerine karşılık gelmezse müsabakaya U19 takımı ile çıkacaklarını dile getirdi.

Bilecik açıklamasında "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız" ifadelerini kullandı.