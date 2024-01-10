Fenerbahçe, Konya'yı 7 bitirdi!

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 7-1 mağlup etti.

55. dakikada King'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

63. dakikada Fenerbahçe 6. golünü kaydetti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmanın ıska geçtiği topu kapan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp sol çaprazdan topu filelere gönderdi: 6-0.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fred'le paslaşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne ortaladı. Konyaspor savunmasından Uğurcan Yazğılı ters bir vuruşla, topu kendi ağlarına gönderdi: 7-0.

90. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz'in uzaklaştırmak istediği top Guilherme'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in solundan filelere gitti: 7-1.

Fenerbahçe müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.