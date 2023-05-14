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Fatih Erbakan, "Hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara’da oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu:

Seçimlerin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk kez bir parti genel başkanı olarak oy kullandım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Önemli olan yeni kurulacak olan hükümetin verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin hayrına işler yapmasıdır. 

Seçim süreci gayet olumlu geçti. İttifak ve kendi parti açımızdan gayet olumluydu. İnşallah güzel bir sonuç çıkacağını umuyoruz. 

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