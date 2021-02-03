Eylemcilere tepki gösterince saldırıya uğradılar
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden bir grup, kendilerine tepki gösteren 2 vatandaşı darbetti.
Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden gruplar, bazı ilçelerde taşkınlık çıkardı.
PROTESTOCULARA TEPKİ GÖSTEREN 2 KİŞİ DARBEDİLDİ
Kadıköy'de taşkınlık çıkaran bir grupa tepki gösteren 2 vatandaş, göstericiler tarafından darbedildi.
Eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 2, 2021
Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 vatandaşı eylemciler darp etti.
🔹Vatandaşlar, polis tarafından kurtarıldı.#DevletiminYanindayim pic.twitter.com/0Wsgrxh19q
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