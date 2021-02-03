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Eylemcilere tepki gösterince saldırıya uğradılar

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden bir grup, kendilerine tepki gösteren 2 vatandaşı darbetti.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden gruplar, bazı ilçelerde taşkınlık çıkardı.

PROTESTOCULARA TEPKİ GÖSTEREN 2 KİŞİ DARBEDİLDİ

Kadıköy'de taşkınlık çıkaran bir grupa tepki gösteren 2 vatandaş, göstericiler tarafından darbedildi.

Eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı.

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