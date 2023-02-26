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''Evim Yuvan Olsun'' kampanyasına başvurunların sayısı açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremlerden etkilenen depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını sağlayan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasındaki başvuru sayısını açıkladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasındaki başvuru sayısını açıkladı. 


Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.


Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

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