AjansHaber.com.tr Dünya Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer ve Tovuz illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs akşam saatlerinden 1 Haziran gece saatlerine kadar Tovuz ilinin Ağdam, Kelbecer ilinin Zeylik köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz
Gece kulüplerinde şırıngalı saldırılar artıyor
TEKNOFEST Azerbaycan gençliğinin de hedefi olacak
Savunma sanayisi alanında 2 mutabakat imzalandı
Firari iş adamı G.Ö. Gürcistan'da gözaltına alındı
Rusya, Luhansk'ta tahliye aracını vurdu
Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekliyoruz