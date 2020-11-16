Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı Karabağ Anlaşması kapsamında yenilgiyi kabul etti ve bölgeden çıkacaklarını bildirdi. Bu anlaşma ülkede iç karışıklığa yol açarken, Paşinyan vatan haini ilan edildi ve istifa etmesi istendi. Ermenistan başbakanı yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini duyurdu.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vururken, Azerbaycan kendisini savunmaya geçti ve Erivan yönetimine ağır bir yenilgi yaşattı.

PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL EDEREK ANLAŞMA İMZALADI

Yaklaşık olarak 250 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılması Erivan'ın elini kolunu bağladı. Rusya ve Azerbaycan liderleri ile görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etti ve bölgeden çıkacaklarına dair anlaşma imzaladı.

VATAN HAİNİ İLAN EDİLİP İSTİFASI İSTENDİ

Bu anlaşma Ermenistan'da iç karışıklığa neden oldu. Halk anlaşmanın imzalandığı ilk gün hükümet binasını basarken, Paşinyan'ın odasını talan etti. Muhalefet partilerinin önderliğinde başlatılan Paşinyan aleyhindeki protestolarda, başbakan vatan haini ilan edildi ve istifa etmesi istendi.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ DUYURDU

Paşinyan' yaptığı son açıklamada görevinin başında olduğunu bildirerek istifa etmeyeceğini duyurdu.

"MAHKEMEYE ÇIKMAYA HAZIRIM"

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Paşinyan, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı tercih ettik."