Ermenistan askerleri teslim oluyor!

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Ermenistan'a ait tank, ikmal noktaları tek tek vuruluyor. İşte Karabağ savaşından son dakika gelişmeleri...

Dağlık Karabağ cephesinde bir grup Ermeni askeri esir alındı. Teslim olan Ermenistan askerlerinin beyaz bayrak salladığı dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, 27 Eylül’den 2 Ekim’e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.