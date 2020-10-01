Ermenistan askerleri SİHA'dan böyle kaçtı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını SİHA ile imha etti. Yayınlanan görüntülerde Ermenistan askerlerin kaçması da yer aldı.
Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5’inci gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede yeni görüntüler servis edildi.
ERMENİSTANLI ASKERLERİN KAÇMA ANI KAMERADA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan’a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.
Ermenistan askerleri SİHA'dan böyle kaçtı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 1, 2020
🔹#Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını SİHA ile imha etti. Yayınlanan görüntülerde Ermenistan askerlerin kaçması da yer aldı. pic.twitter.com/FbSomume15
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