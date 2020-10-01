AjansHaber.com.tr Dünya Ermenistan askerleri SİHA'dan böyle kaçtı

Ermenistan askerleri SİHA'dan böyle kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını SİHA ile imha etti. Yayınlanan görüntülerde Ermenistan askerlerin kaçması da yer aldı.

Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5’inci gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede yeni görüntüler servis edildi.

ERMENİSTANLI ASKERLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan’a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü isim orduya katıldı
Türk SİHA'sına ateş açtılar
Ermenistan cephesinden son görüntüler
Azerbaycan sınırında flaş gelişme!
"Stratejik noktaları işgalden kurtardık"
Büyük isyanın ayak sesleri
Paşinyan: Şu an hazır değiliz