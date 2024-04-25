Erdoğan-Özel görüşmesi için CHP'den flaş açıklama!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de haftalık basın değerlendirme toplantısı yaptı. Gündeme ilişkin çeşitli konularda ilişkin partisinin görüşlerini aktaran Günaydın, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeyi de değerlendi.

Bu görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini sandığını belirten Günaydın, "Ancak önümüzdeki hafta 1 Mayıs var. Bu nedenle görüşmenin Çarşamba'dan sonraya kalması muhtemeldir" dedi.

Günaydın, görüşmeye ilişkin kamuoyunda bir beklenti oluşturduğunu da belirterek, "Bir sonraki haftaya yada başka bir tarihe erteleneceğini sanmıyorum" diye konuştu.