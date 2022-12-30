EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2023 yılı için otoprodüktör lisansı, üretim lisansına dönüştürülen lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde elektrik üretim miktarının yüzde 50'sini piyasaya satabilecek. Bu oran daha önce yüzde 20 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin 2023 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin Kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından katılma payı mükelleflerinden lisans türüne göre tahsil edilecek katılma payı tutarı, 100 milyon lirayı aşmayacak şekilde hesaplanacak.

Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.