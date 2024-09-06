Engin Polat ve tutuklu 3 sanığa tahliye kararı

Mahkeme, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yargılandığı davada ara kararını açıkladı.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edildi.

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde de Engin Polat'ın eşi Dilan Polat hakkında tahliye kararı vermişti.