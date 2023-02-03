Enerjide atama kararları
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) açık bulunan pozisyonlara atama yapıldı.
Cumhurbaşkanlığının atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman Önel atandı. TKİ Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Mert Ayaz getirildi.
TTK Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu üyeliklerine Muharrem Kiraz ve Muhammet Safa Topuz atandı.
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