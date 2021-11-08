Elon Musk Tesla hisseleri için anket yaptı

Sosyal medya gündeminin ilk sıralarında Elon Musk'ın Tesla hisselerini satıp satmayacağı konusu var

Twitter hesabından düzenlediği anketle konuyu takipçilerine soran Musk, "hangi karar çıkarsa çıksın hazırlıklıyım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde "milyarderlere daha fazla vergi" vaadini hayata geçirmek için harekete geçti.

Demokrat Parti "milyarder vergisi" teklifini Senatonun gündemine getirdi.

Düzenleme yasalaşırsa, bu Musk için çok ciddi bir vergi ödemesi anlamına geliyor.

Bu sebeple Twitter üzerinden anket düzenleyen Musk, fazla vergi ödeyebilmesinin tek yolunun hisse satmak olduğunu söyledi.

Yüzde 58 sat dedi

62 milyondan fazla takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sordu.

3 buçuk milyondan fazla kişi katıldığı ankette göre, kullanıcıların yaklaşık yüzde 58'i, Musk'ın hisselerini satmasını istedi.

Elon Musk ise "Sonuçların her ikisine de hazırlıklıydım ve sonucu uygulayacağım." açıklaması yaptı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 10 hissesi yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor.

Elon Musk, geçen hafta da Tesla hisselerinin 6 milyar dolarlık kısmını, BM Dünya Gıda Programı'na bağışlayabileceğini açıklamıştı.

Ancak örgütün parayı nasıl harcadığı hakkında bilgi vermesi gerektiğini şart koşmuştu.