İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılmasına ilişkin planı sunacak

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki işgali genişletmek amacıyla sınır bölgesindeki köy ve beldelerde bulunan evlerin yıkılmasını öngören planı bu hafta Tel Aviv yönetimine sunacağı bildirildi.

Yayınlama Tarihi:
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hazırlanan plan kapsamında Lübnanlıların zorla yerinden edildiği sınır hattında, 3 kilometre genişliğinde bir "güvenlik bölgesi" oluşturularak işgalin kalıcılaştırılması hedefleniyor. Plana göre, bu alandaki yerleşim birimlerinin tamamı yıkılacak ve Lübnanlıların bölgeye dönmesine izin verilmeyecek.

İsrail ordusunun, sınırdan 8 kilometre uzaklıktaki "üçüncü hat" olarak tanımlanan bölgeye konuşlandırılması planlanıyor. Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıların sona ermesi durumunda Hizbullah'a odaklanmayı ve Hizbullah-İran bağlantısını koparmayı hedeflediği belirtildi. Öte yandan, Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasının mevcut hedefler arasında yer almadığı, bunun için Lübnan'ın her köyünün tek tek kontrol edilmesi gerektiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
#Gündem / 04 Nisan 2026
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
#Spor / 04 Nisan 2026
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Kuveyt'teki tesise İsrail saldırdı”
İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Kuveyt'teki tesise İsrail saldırdı”
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye yanıt: "Silahlı ve hazırlıklıyız"
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye yanıt: "Silahlı ve hazırlıklıyız"
İran, ABD'nin teklifini reddetti
İran, ABD'nin teklifini reddetti
Gündem
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
8 ülkeden İsrail’in katliam yasasına ortak tepki
8 ülkeden İsrail’in katliam yasasına ortak tepki
ABD, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’e yönelik yaptırımları kaldırdı
ABD, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’e yönelik yaptırımları kaldırdı
