İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılmasına ilişkin planı sunacak

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hazırlanan plan kapsamında Lübnanlıların zorla yerinden edildiği sınır hattında, 3 kilometre genişliğinde bir "güvenlik bölgesi" oluşturularak işgalin kalıcılaştırılması hedefleniyor. Plana göre, bu alandaki yerleşim birimlerinin tamamı yıkılacak ve Lübnanlıların bölgeye dönmesine izin verilmeyecek.

Askeri konuşlanma ve stratejik hedefler

İsrail ordusunun, sınırdan 8 kilometre uzaklıktaki "üçüncü hat" olarak tanımlanan bölgeye konuşlandırılması planlanıyor. Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıların sona ermesi durumunda Hizbullah'a odaklanmayı ve Hizbullah-İran bağlantısını koparmayı hedeflediği belirtildi. Öte yandan, Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasının mevcut hedefler arasında yer almadığı, bunun için Lübnan'ın her köyünün tek tek kontrol edilmesi gerektiğinin anlaşıldığı kaydedildi.