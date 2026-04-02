AjansHaber Dünya 8 ülkeden İsrail’in katliam yasasına ortak tepki

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, İsrail parlamentosu Knesset’te kabul edilen ve Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasayı yayımladıkları ortak bildiriyle kınadı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan bildiride, söz konusu adımın bölgedeki gerilimi tehlikeli bir noktaya taşıdığı uyarısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, bu yasanın Filistin halkının varlığını inkar eden bir "apartheid" (ırk ayrımcı) sistemini pekiştirdiği vurgulandı.

"Uluslararası toplum hesap sormalı"

Bildiride, İsrail gözaltındaki Filistinli mahkumların maruz kaldığı işkence, aç bırakma ve insanlık dışı muamelelere ilişkin raporlardan duyulan derin endişe dile getirildi. 8 ülkenin bakanı, uluslararası toplumu İsrail’in saldırgan politikalarına karşı hesap verebilirliği sağlamaya ve bölgesel istikrarı korumak adına acil adım atmaya çağırdı.

