Derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 28'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Süper Lig'de 28'inci hafta yarın oynanacak Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla başlayacak. 28'inci haftada düdük çalacak hakemler de açıklandı.

Haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker

CUMARTESİ

MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan

Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu