Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de motosikletin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de motosikletin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Bekit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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