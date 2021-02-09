Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te Ay’a gideceğiz

Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'yi uzaya taşıyacak programın detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Uzun süredir bir planma ve çalışmanın ürünü olan Türkiye'nin ilk milli uzay programını dünyaya ilan edeceğiz. Gerçekçi hedefleriyle ülkemizin yol haritası olacak. Bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum.

Evlatlarımız adına, geleceğin Türkiye'si adına büyük bir projeyle karşınızda bulunuyoru. Adaletin, ahlakın ve barışını öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna adım atıyoruz.

GÖKTÜRK-3 geliyor

Her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da çok daha güçlü bir Türkiye var. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve 2012 yılında uzaya fırlattığımız GÖKTÜRK-2 bunun ilk örneklerindendir. Sayılı ülkeler arasında girdik. Şimdi sırada GÖKTÜRK-3 var. Planlama çalışmalarına devam ediyoruz. Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

Geçtiğimiz ay başında uzaya fırlattığımız Türksat 5A ile birlikte haberleşme uydu sayımızı 4'e yükseklttik. Yerli ve Milli uydumuz Türksat 6A ile bunu güçlendireceğiz.

Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla birlikte uydu güvenliğini tam anlamıyla sağlayacağız.

"Bu alanda aktif oyuncu konumundayız"

Her geçen gün daha etkin hale geliyoruz. Uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan bir oyuncu konumundayız. Çok az sayıda ülkenin sahip olduğu test merkezi sistemimiz 2015'ten beri faaliyetlerine devam ediyor.

Kendi ürettiğimiz uyduları, kendi roketlerimizle uzaya fırlatacak seviyeye gelemedik ama önemli adımlar atttık.

İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.

TÜBİTAK'tan 18 yılda önemli yatırımlar

Astronomik gözlem noktasında da önemli altyapılara sahibiz. TÜBİTAK Gözlem Evi 1,5 metre çapında bir teleskopu barındırıyor. Doğu Anadolu Gözlemevi'ni inşa ediyoruz. Sadece TÜBİTAK aracılıyla son 18 yılda 56 projeye 2,1 milyar lira kaynak sağladık. Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ni açtık.

Biz astronomi, matematik ve tıp gibi alanlarda çığır açmış medeniyetin ev sahibiyiz.

Biz alimleri yetiştiren toprakların evlatlarıyız. Bu gerçekleri asla unutmayacağız. Yapacak çok işimiz var. Büyüklerimize layık olmak için yapacak çok iş var.

Erişemeyeceğimiz, aşamayacağımız engel olamaz bunu böyle bilelim. Doğru zamanda İHA ve SİHA'lara yatırım yaparak sahada oyunu değiştirdik.

"Medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz"

Bu akşamı hazırlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanıma ve tüm ekibine tebriklerimi sunuyorum.

Tüm dünyanın gözü üzerimizde, neden bu kadar saldırıyorlar? Doğru zamanlamayla doğru adımları atacağız. Temsil ettiğimiz medeniyetin öncü olabilmesi, uzay yolculuğumuzdaki katedeceğimiz mesafeye bağlıdır. Medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.

Macron'a tepki: Önce Cezayir'in, Ruanda'nın hesabını ver

Fransa'nın başındaki zat durmadan bana sallıyor. Sen önce Cezayir'in hesabını ver. Senin büyüklerin Cezayir'de 1 milyon insanı öldürdü. Ruanda'nın hesabını verin önce. Bizim ellerimizde kan yok, sizde kan var. Sürgünlerle yerinden edilen, dinini, dilini, ismini değiştirmekte zorlanan kardeşlerimiz için bunu başarmak zorundayız. Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz.

"Karabağ sahiplerine geçti"

Diyolar ki Türkiye, Libya ve Azerbaycan'dan askerini çeksin. 30 yıl Karabağ'ı işgal altında tuttular. Şimdi Azeri kardeşlerimiz kendi göbeğini kesti, biz de desteğimizi verdik. Artık Karabağ sahiplerine geçti.

(Macron) Sen bu fikri kendine sakla. Anlaşmamız olan Libya'da sadece eğitim için varız.

Şu anda uzayı bambaşka görüyoruz. Tecrübe ve birikimi göstermek için uzayda olacağız. Daha çok çalışacağız, yapacağımız çok iş var.

Türkiye Uzay Ajansı, uzay alanında birikmiş bilgilerimizi tek çatıda birleştirmek için yola çıktı. İlk görevi milli ajans programı hazırlamak olan kurumumuz çalışmasını tamamladı. Hangi kaynak ve yetkinliklere sahip olmamız gerektiğini belirledik.

"Gökyüzüne bak Ay'ı gör" diyorum.

10 yıllık milli uzay planı

1- Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmekti.

İnşallah Ay'a gidiyoruz. Bu hedefi 2 aşamada tamamlayacağız. 2023 sonunda hibrik roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. 2028 yılındaki ikinci aşamada ise ilk fırlatmayı kendi milli roketlerimizle gerçekleştirmek istiyoruz.

Hazırlıklarına başladığımız Ay programı bir kaldırak görevi görecektir. Yapay zekaya kadar birçok alana zemin oluşturulacak. Türk mühendislerinin bu görevi başaracaklarına tüm kalbimle inanıyorum.

2- Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edecek ticari marka ortaya çıkarmak

Tek bir milli şirketle çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Tek çatı altında, uydu üretim alanında imkanlarımızı kullanacağız. Uydu pazarında daha fazla pay elde etmeyi planlıyoruz.

3- Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek

4- Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak

Uzayda bağımsız güç olmanın yolu erişimden geçiyor. Bir uzay limanı işletmesine sahip olacağız. Uzay limanımızı en uygun coğrafyalardaki müttefik ülkelerle kurmayı planlıyoruz.

5- Uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak

6- Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay neslelerini takibi konumunda daha ileri seviyeye taşıyacağız.

Bu konuda altyapılarımız mevcuttur. Ülkemize kazandıracağız radyo teleskoplar sayesinde bilim insanlarımız çalışabilecekler.

7- Ülkemizde uzay sanayi ekosistemini geliştirmek

Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarıları uzay alanına taşıayacak bir ekosistem oluşturacağız. Kısa sürede yeni başarılar çıkacak

8- Bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmak

Türkiye'yi uzay teknolojilerinin tüm alt bileşenleriyle bölge kuracağız. Yatırım yapacak firmaları destekleyeceğiz.

9- Uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağını geliştirmek

Bu yolculuğun vazgeçilmezi insandır. Toplumumuzda uzay farkındalığını artırmak için her şeyi yapacağız.

10- Bir Türk vatandaşını uzaya göndermek

Eminim ki birçok kişi bu hayali kurmuştur. Hala aranızda bu hayali kurmak isteyenler vardır. Bir bilim misyonu olarak bunu tasarlıyoruz.

Saydığımız hedeflerin her biri iddialıdır. Bunların hepsi ayakları yere basan hedeflerdir. Türkiye'nin uzay yolcuğundan en ufak bir şüphe duymuyorum. Tüm akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın bize katkıda bulunacağı çalışmalar istiyoruz. İnşallah devlet-millet el ele verecek göklere Ay-Yıldızlı bayrağımızı hak ettiği yerlere taşıyacağız.