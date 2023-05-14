Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı

Türkiye 13’üncü cumhurbaşkanı ile 28’inci parlamento üyelerini belirlemek için sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları da oylarını kullanmak üzere sandık başına geldi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oyunu Ankara'da kullandı.

Yurttaşlara çağrı yaptı

Oyunu kullanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Oğan, "Memleketimize hayırlı olsun. Buradan tüm yurttaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, sükunetle" diye konuştu.