Çiftlik kahyası, yaşadığı barakada ölü bulundu

Dutluca Mahallesi'ndeki çiftliğin kahyalığını yapan Mustafa İzgi, iddiaya göre sabah zeytin toplamak için arkadaşlarıyla sözleşti. Çiftliğe gelen arkadaşları, telefonla aradıkları İzgi'ye ulaşamadı. Telefon sesinin, barakadan geldiğini fark eden arkadaşları, içeri girdiklerinde İzgi'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde İzgi'nin öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri ile savcının incelemesinin ardından kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan İzgi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna sevk edildi.

Bekar olduğu öğrenilen Mustafa İzgi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.