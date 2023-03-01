CHP’li Çeviköz adayın açıklanacağı tarihi duyurdu!

13 Şubat’ta yapılması planlanan altılı masa toplantısı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Bu süreçte sadece bir kez deprem gündemli toplanan altılı masa, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 2 Mart’ta toplanacak.

Aday belirlense bile, başka tarihte duyurulacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart'taki toplantıda aday belirlense bile, adayın başka bir tarihte duyurulabileceğini söylemişti.

Seçim tarihi açıklandığında..

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Amerikan CNN International'a konuştu. Çeviköz, "Altı muhalefet partisinin liderleri yarın bir araya gelecekler. Toplantılarında cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini görüşecekler. Buna karar verildiğinde, sanırım seçim tarihinin açıklanmasını bekleyeceğiz. Seçim tarihi de açıklandığında, cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklar. Kendimize oldukça güveniyoruz" ifadesini kullandı.