CHP’den Saadet’e vekil desteği!

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede vefatının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen parti, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti.

Saadet Partisi, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürütüyordu.

Saadet Partisi, CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti. CHP Kütahya Milletvekili Kasap, bugün partisinden istifa ederek, Saadet Partisine katıldı. Kasap'ın katılımıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçmek için TBMM Genel Sekreterliği’ne verildi. Parti yetkilileri, bugünkü bütçe görüşmelerine, partinin, Meclis'te grubunu oluşturmuş şekilde katılacağını belirtti.

Özel vekil transferinin detayını anlattı

Manisa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kasap'ın yalnızca bütçe görüşmelerinde Saadet Grubu'nda görev alacağını bildirdi. Diğer partilere yapılan teklifi de anlatan Özel, süreci şöyle aktardı:

“Hasan Bitmez, hepimizin çok sevdiği bir siyaset arkadaşımızdı. Maalesef bütçede konuşmasını tamamladı ve kalp krizi geçirdi. Bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Bir kez daha ailesine, Saadet Partisi'ne, TBMM'ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hasan Bitmez hayatını kaybedince İçtüzük gereğince 20 olan vekil sayısı 19'a düştü ve Saadet Grubu'nun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Saadet Partisi eğer 19 kişiye düşüp de sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp.

Hele hele Hasan Bitmez'in son nefesine kadar sözünü söyleme gayreti göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekiliyle bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11.00'e doğru bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik. 11.00'de görüşmeler başlıyordu. Kütahya milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor. Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak.”