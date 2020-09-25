CHP'den Kobani operasyonlarına ilk tepki geldi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah karşı başlayan operasyonlar kapsamında, aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı.

Operasyonlar devam ederken CHP'den ilk açıklama geldi.

2014'te, Selahattin Demirtaş'ın Genel Başkanlığını yaptığı HDP'nin, Kobani bahanesiyle "süresiz direniş " çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında neler yaşandı ?#AltıYediEkimiHatırlapic.twitter.com/5S2OZMhsxF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 25, 2020

"ARADAN 6 YIL GEÇMİŞ.."

HDP'ye en yakın isimlerden biri olarak partide öne çıkan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan operasyonların karşısında durduğunu gösterdi.

Tanrıkulu, "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar." ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar.

Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış.

Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar.

Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir! https://t.co/zDkxmVXptJ — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 25, 2020

"BEDELİ AĞIR OLUR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da operasyonlara karşı çıkan isimlerden biri oldu.

Özkan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kars’ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den, RTÜK üyesi Ali Ürküt’e, Sırrı Süreyya Önder’e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur." dedi.