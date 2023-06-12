CHP'de genel başkan adaylarının sayısı artıyor!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha yenilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.

CHP tabanından gelen 'aday olma' uyarılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından muhalif medyada yerden yere vuruluyor.

Katıldığı bir canlı yayında kongre sürecini başlatacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki yol haritası da netleşti. Kılıçdaroğlu genel başkanlığa adaylığını açıklamayacak ama kendise yakın delegelerin imzası ile aday gösterilecek. Kılıçdaroğlu'nun "istemem yan cebime koy" taktiği ile tabandan gelebilecek eleştirileri frenlemeyi amaçladığı düşünülüyor.

İmamoğlu'nun planını Ajans Haber deşifre etmişti

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ilk bayrak açan isim oldu. Seçim sürecinde "Anadolu Gezileri" adını verdiği yurt seyahatlerinde, seçim sonrası genel başkanlık için CHP teşkilatlarıyla görüşen İmamoğlu'nun bu stratejisini seçimden aylar önce Ajans Haber gündeme getirmişti.

İmamoğlu'nun kurultay sürecini, hakkında verilmesi muhtemel siyaset yasağı kararından önce tamamlayabilmek için "değişim" vurgusu ile Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmaya çalıştığı öğrenildi.

Üçüncü aday Özgür Özel

CHP'de bir aday da yıllarca Grup Başkanvekilliği görevini yürüten, Kılıçdaroğlu milletvekili seçilmediği içinse şimdilerde Grup Başkanı sıfatıyla milletvekillerine liderleik Özgür Özel oldu.

Özel, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" cevabını verdi.