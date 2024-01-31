Bursa'nın TOKİ'si Burkent!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Habertürk TV'de seçim gündemi ve Bursa'ya ilişkin yeni dönemde gerçekleştireceği projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bursa'da yeni dönemin odağına kentsel dönüşümü yerleştiren Aktaş, 2017'de sadece hafriyat işi yapan ve 17 çalışanı olan belediye iştiraki Burkent'i toplu konut projeleri üreten etkin bir kurum haline getirdi.

Toplam 2350 konut ve iş yeri!

Bursa'nın TOKİ'si haline gelen Burkent, 105 konutluk "Yiğitler 1.Etap" projesini tamamladı. Burkent'in 215 konutluk, "Karapınar Mahallesi 1. ve 2. Etap" projeleri ise devam ediyor. Burkent, önümüzdeki 5 yıl için ise 2030 konut ve iş yerinden oluşan projelerini planladı.

Burkent'in canlandırılması ve kentsel dönüşüme katkı sunacak bir kurum haline getirilmesi sürecini anlatan Başkan Aktaş, "2017 Kasım ayında göreve geldiğimde 17 çalışanı olan ve sadece harfiyat döküm işlemi yapan Burkent, artık Bursa'da kentsel dönüşümler yapan, 40 tane mimar mühendis ve şehir planlamacısı çalıştıran, 5 yarı lokasyonda açtığı irtibat ofisiyle devasa bir kurum haline dönüştü." diye konuştu.

"Kentsel dönüşümü maketlerle değil, yaptığımız projelerle anlatıyoruz"

Bazı belediyelerin kentsel dönüşümün zorluğu nedeniyle bu konuyu ağzına bile almadığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Maketlerle, render'larla kentsel dönüşümü anlatmıyoruz, hayata geçirdiğimiz projelerle anlatıyoruz." dedi.

14 ayrı lokasyonda dönüşüm devam ediyor

Başkan Aktaş Bursa genelinde, TOKİ, Burkent ve özel sektör eliyle 14 ayrı yerde devam eden kentsel dönüşüm projesinin olduğunu vurguladı.