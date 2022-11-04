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Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı!

Bitlis'in Hizan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 36 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Hizan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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