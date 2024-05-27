Bekin'den ABD'ye "Gazze" tepkisi!

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Refah'ta masum insanlara yönelik vahşetten siyonist Netanyahu ve yönetimi dışında İsrail'e koşulsuz destek veren ABD Başkanı Biden da aynı düzeyde sorumludur." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Refah kentindeki Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

Doğan Bekin, Refah'ta yaşanan sistematik soykırımı görmezden gelmeye çalışan, İsrail'in zulmünü desteklemeye devam eden ABD yönetimi başta olmak üzere, uluslararası toplumun ve birçok Müslüman yöneticinin, gelişmeler karşısında suskunluğunun ibret verici olduğunu söyledi.

Bekin, "Refah çadır kentine sığınan masum insanlara yönelik vahşetten kuşkusuz salt siyonist Netanyahu ve yönetimi dışında, kendisini siyonist olarak tanımlayan ve siyonist İsrail'e koşulsuz destek veren ABD Başkanı Biden da aynı düzeyde sorumludur. Bu nedenle Biden'ın da Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması artık kaçınılmazdır." diye konuştu.

Doğan Bekin, Müslüman ülkelerin bir araya gelerek, ortak bir akılla, zulmün durdurulması için harekete geçmelerini istedi.