Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirecek!

Dokuz Eylül Üniversitesince Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda farklı yaş gruplarından öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, milli teknoloji hamlesi konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurucu bilim insanlarını bünyesinden çıkarmış bir medeniyetin çocukları olduklarını, havacılıkta da Cumhuriyet henüz kurulmuşken büyük bir atılım olduğunu ancak 1950'lere varıncaya kadar havacılığın doğuşundaki bu atılımların yok edildiğini söyledi.

Teknolojik paradigma dönüşümlerinin bir sörf dalgasına benzetilebileceğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Paradigma dönüşümlerini teknolojistler, girişimciler veya bilim insanları, aynen bir sörfçünün sörf dalgasını beklediği gibi bekliyor ve önünde olursanız hep önden gidiyorsunuz. Bizim başarımızda da biraz bu yatıyor. Yani bir konuya erkenden başlamış olmak, yükselen bir dalgayı önden görüp ona ve geleceğin teknolojisine bir anlamda bugünden hazır olmak. Aslında işte yürüttüğümüz milli insansız hava araçlarındaki başarının temelini bu oluşturuyor. Dünyada şu anda en meşhur silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2. Havacılıkta Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki atılımların maalesef önünün kesildiğini görüyoruz. Ta ki ikinci dalga çıkıncaya kadar, yani insansız hava araçlarımızdaki serüven başlayıncaya kadar.

"SİHA'larla kazanılan ilk zafer"

Türk orduları dünyada ilk defa SİHA'larımızla kazanılan zafere imzasını atmış oldu. Bayraktar TB2'nin hava savunma silahlarını ve aynı zamanda tankları imha etmesi sayesinde oldu. İşte Kızılelma ve Akıncı bundan çok daha gelişmiş mühimmatları, çok daha farklı, faydalı yükler dediğimiz sistemleri taşıyabilecek. Türkiye kocaman akıllı bir mühimmat ailesine sahip. Bunların hepsi 20 senelik, bir anlamda işte savunma sanayinin 'bağımsız ve hür olacağım' diyen millileşme düzeni sayesinde gerçekleşti.

"TB3 ilk uçuşunu yapacak"

Biz bu projeyi duyurduğumuzda bizden 1 sene kadar sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden insansız hava araçları yapan bir firma ve ondan 1 sene sonra da İsrail'den devlet firması 'Biz de bu anlamda çalışma yapıyoruz, ilk biz yapacağız' diye dünyaya duyurdular. Bayraktar TB3 şu anda Çorlu'da. Hemen TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacağız. Gemiye inip kalkmakta ilk olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bakalım ilk kim yapacak?"