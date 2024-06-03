Bayraktar: Elektriği Avrupa’ya götürme projeleri geliştiriyoruz

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerjinin tüm alanlarındaki ortak çalışmalar artarak devam ediyor. Petrol ve doğal gazda olduğu gibi elektrikte de iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forum'unda iki ülkenin önemli bir anlaşma imzaladığını hatırlatarak “Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor. Enterkonnoksiyonlar vasıtasıyla elektriği Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğal gazda olduğu gibi götürmeyle alakalı birlikte projeler geliştiriyoruz.” dedi.

Güçlü gönül bağı

Bakü Enerji Forumu nedeniyle Azerbaycan’da temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Görüşmede bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, Azerbaycan’ı ikinci evi gibi gördüğünü ifade ederek iki ülke arasında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu söyledi. Bayraktar, iki ülkenin enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak bu ilişkinin bölgeye ve Avrupa’nın enerji güvenliğine ve dünya petrol piyasalarını daha dengeli olmasına katkı sağlayan yönleri bulunduğunu belirtti.

Kış ayında gelecek

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, TANAP, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı gibi projelerin çok önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, “Özellikle doğal gazda şimdi yeni bir bağlantımız oluyor. Yine sizlerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanlarımızın huzurunda imzaladığımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah zamanından önce biz bu boru hattını hazır hale getireceğiz. Bu sene kış ayında Nahçıvan gazı, Türkiye üzerinden, Iğdır üzerinden gelecek.” dedi.

Tamamlayıcı rol

Bayraktar, iki ülke ilişkilerinin sadece petrol ve doğal gaz ile sınırlı olmadığını belirterek Azerbaycan’ın yenilenebilir kaynaklarının da çok güçlü olduğunu ifade etti. Türkiye’nin enerji talebinin arttığını bu anlamda da Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirini tamamlayıcı bir rolü bulunduğunu aktaran Bayraktar, “Türkiye'de hane halkının elektrik ile ilgili ihtiyaçları artıyor. Sanayimiz büyüyor, üretimimiz artıyor, ihracatımız artıyor. Elektrik enerjisini temiz enerjilerden alma hedeflerimiz var.” diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirdiğini anlatarak “Aynı zamanda enterkonnoksiyonlar vasıtasıyla çevremizdeki elektriği de Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğal gazda olduğu gibi götürmeyle alakalı birlikte projeler geliştiriyoruz.” dedi.

İki ülkenin 3. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forum'unda Nahçıvan'da önemli bir anlaşma imzaladıklarını anımsatan Bayraktar, “Şimdi inşallah o anlaşmanın devamı mahiyetinde hem teknik düzeyde çalışmalar, bakanlıklarımız arasında, kurumlarımız arasında devam ediyor. İnşallah bir sonraki aşamada da artık bunları projeler haline dönüştürmüş oluruz. Bu anlamda iki ülkenin bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları oldukça geniş yelpazede projelerimiz var. Adım adım bir program dahilinde sistemli bir şekilde gidiyoruz.” diye konuştu.