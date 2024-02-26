Başkan Kurtulmuş, Hocalı Katliamını andı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "26 Şubat 1992 günü Ermeniler tarafından Hocalı'da çocuk, yaşlı, kadın demeden şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Tüm dünya, insanlığa karşı işlenen bu suçun mağdurlarını yok saysa da onlar daha çok var olacak. Azerbaycanlı kardeşlerimizi daima hayırla hatırlayacağız." ifadesini kullandı.