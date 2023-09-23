Bakan Yerlikaya duyurdu: 49 zehir taciri yakalandı

İçeride ve dışarıda yapılan operaysonlarla, zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Sokaklarda çocukları ve gençleri zehirleyen tacirlere yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ve operasyonun detaylarına değinen Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"Her an enselerindeyiz"

Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmasına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.