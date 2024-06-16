Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününede meydana gelen kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "9 günlük Kurban Bayramı Tatilinde, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede; 852 trafik kazası meydana geldi, 407 bin 731 araç denetlendi, 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.