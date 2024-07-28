Bakan Yerlikaya: 423 bin 96 araca/sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığını belirtti. Buna göre; 2 milyon 464 bin 204 araç denetlenirken; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 254 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Trafik kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.