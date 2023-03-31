Bakan Varank açıkladı: "İlk TOGG Cumhurbaşkanımıza verilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk TOGG'u teslim edeceklerini açıkladı.

Bakan Varank, ikinci TOGG'un ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edileceğini belirtti.

TOGG'un ilk sahipleri çekilişle belli oldu

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yapılan dijital çekilişle TOGG T10X sahibi oldu.

Dijital çekiliş, TOGG'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesinin aynı gün saat 22.30'da TOGG'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulduğu bildirilmişti.



TOGG'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişiye 2023 yılı içerisinde T10X teslim edilecek.