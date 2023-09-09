Bakan Özhaseki'den Fas'a taziye mesajı: "Her zaman yanınızdayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Fas'ta 7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakan Özhaseki, "Meydana gelen depremden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu acıyı yakın zamanda yaşayan bir milletin mensubu olarak duygularını en derin şekilde paylaşıyoruz. Türkiye olarak güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Fas'ın her zaman yanındayız." dedi.