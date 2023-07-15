Bakan Özhaseki'den 15 Temmuz mesajı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Özhaseki, "15 Temmuz milletimizin direnişinin, dirilişinin günüdür. O gün; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, inançla birbirimize kenetlenerek, hain FETÖ'nün darbe girişimini durdurup demokrasimize sahip çıktık. Biz yine aynı ruh ve azimle, bir ve beraberce ülkemizi istikbale taşımaya, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürümeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize afiyet dolu bir hayat diliyorum."