Bahçeli'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"29 Mayıs günü İstanbul tarihi bir güne evsahipliği yaptı. Fethin 569'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Küresel denklemin parametrelerini değiştiren, beşeriyete Türk gücünün güven veren ruhunu gösteren fetih ruhumuz hala diridir. Hala yas tutan Bizans işbirlikçileri yüzlerini astılar. İstanbul'un Fethi köhne tuzakların bozulması, haksızlık ve adaletsizliğin kesilip atılmasıdır. Büyük hünkârımız Fatih yenilmez iradesiyle İstanbul'u fethin güzelliğine kavuşturmuştur.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Millet Bahçeli fidan dikimini gerçekleştirdik. Yer gök bayrakla süslenmiştir, Cumhur İttifakı olarak hem Fethin 569'uncu yıldönümünü kucakladık hem de doğa harikası olacak yerin ilk fidanlarını toprakla buluşturduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dikilecek fidanlar büyüyecek, ortaya çıkacak ağaçlar herkesi gölgesine alacaktır.

CHP'den İP'ine ve diğer zillet yedekleri çölleşmiş zihniyetlerinin kurbanı olacaktır. Fitne kazısı yapanlar yine kaybedecektir. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmektir. İstanbul'un heba yılları aziz milletimizin bildiği gerçekler arasındadır. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi Parkı çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Teröre yönelik operasyon

Son günlerde arka arkaya şehit haberleri alıyoruz. Pençe-Kilit harekatında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir terör örgütü, hiçbir cani Türkiye'nin karşısında duramayacaktır. Çünkü terörle mücadele hak ile batılın, kahramanlık ile korkaklığın mücadelesidir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya, kanlı terörün kafasını koparmaya kararlıdır. Terörün dini, milliyeti, etniği, ülkesi, yöresi yoktur. Terörizmin sadece Türk milletine değil, insanlığın tamamına yönelik kullanılan silahtır. Terörü aklamaya, arkalamaya niyetlenen bu melanet zihniyeti siyasi, ekonomik amaçlarının içine yerleştiren ülkeler zulüm ortağıdır. Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakları iler terörü bir ve aynı görenler işlenmiş cinayetlere iştirak etmiş ahlaksızlardır.

NATO çatısı altındaki ülkelerin sözleri ile eylemleri taban tabana zıtlık içermektedir. Türk milleti engin bir basirete sahiptir. Terör baronlarına tavizimiz ve tahammülümüz dün yoktur, bugün de olmayacaktır. Biz konuştuk mu mertçe konuşuruz. Namertleri biliriz, nankörleri görürüz. Husumete nakliyatçılık yapanları da deşifre ederiz.

Teröristin elindeki silahı verenler de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. İknaya gelmeleri boşa emektir. İsveç yönetimi kendi başkentinde Türkiye aleyhtarı gösterilere hala seyircidir.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kalkması için iki ülke teröristleri iade etmeli, PKK'yı terör örgütü listesine almalıdır. Biz terör örgütlerinin NATO'ya girmelerine tepkisiz ve etkisiz kalamayız.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edilen İsveç, Finlandiya, Fransa, Almanya değil Türkiye'dir. Silah ambargosu uygulayan ülkelerle nasıl yan yana geleceğiz? ABD'nin terör örgütüne desteği isyan ve infial sınırına dayanmıştır.

Yunanistan'a sert uyarı!

Akdeniz ve Ege'de tehditlerini tırmandıran Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs milli birliğimize tehdittir. Miçotakis yönetimi vandal dedelerinden ders almamıştır. Bu gafil zihniyetin denizin dibini tekrar canı çekmektedir.

Yunanistan'ın ABD'den F15 ve F16'larla talebi, Türkiye'yi kötülemesi, adaları silahlandırması barışa değil, kutuplaşmaya davettir. Anadolu'nun devamındaki 12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır. 12 ada Türkiye'den gasp edilmiştir. Bu adaları İstanbul'dan, Çanakkale'den ayrı düşünmek imkansızdır. Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Karşımızdaki bu soruna stratejik de baksak, iyi komşuluk açısından baksak bizim için sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır.

Türkiye ve Yunanistan'ın karasularının genişliği 6 deniz milidir. Yunanistan bunu 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir. Türk milleti Yunanistan'a müsamaha göstermeyecektir. Türkiye dostluğuna güven duyulan dosdoğru bir ülkedir.