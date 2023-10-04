Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme!

Ankara'da liderliğini Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne yönelik, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda örgütün elde ettiği haksız kazançları, K.T.H., A.A. ve V.M.U. üzerine kayıtlı şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi. 3 şüpheli, 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden K.T.H. tutuklanırken, A.A. ile V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.