Avrupa marttan itibaren kısıtlamaları gevşetecek

Avrupa’nın birçok ülkesinde mart ayı itibarıyla koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi planlanıyor.

Almanya’da 1 Mart itibarıyla, berber ve kuaför salonları yeniden açılacak. Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde de aynı gün yapı marketler ile çiçekçiler tekrar çalışmaya başlayacak.

22 Şubat’ta 10 eyalette ilkokullarda belli tedbirler çerçevesinde yüz yüze eğitime başlandı.

Başbakan Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla 3 Mart’ta video konferans yöntemiyle bir kez daha tedbirleri görüşecek. Vaka sayılarının durumuna göre gevşetilme konusunda yeni kararların alınması bekleniyor.

İngiltere’de karantina 8 Mart’tan itibaren kademeli kaldırılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgın nedeniyle uygulanan karantinanın vaka ve aşama sayıları dikkate alınarak 8 Mart’tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Aşamalı plan hazırladıklarını vurgulayan Johnson, her aşamaya geçişte aşılama durumu, hastanelerdeki hasta sayısı, can kayıpları ve olası yeni virüs türleri ile ilgili verileri dikkate alacaklarını söyledi.

İlk olarak 8 Mart’ta okullar açılacak, 2’nci aşamada ise sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

29 Mart’tan itibaren ise açık hava spor tesisleri yeniden açılacak.

Hollanda’da kreş ve ilkokullarda tam zamanlı yüz yüze eğitim başlıyor

Hollanda'da ilkokul ve kreşlerde 1 Mart’tan itibaren tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacak. Ülkedeki ortaokul ve liselerde ise haftanın bir günü yüz yüze eğitim yapılacak.

Orta öğretimde hangi gün yüz yüze eğitim yapılacağını kurumların kendisi belirleyecek ve bu süre en az 1,5 saat olacak.

3 Mart’tan itibaren randevu sistemi ile sürücü kursları, berber ve güzellik salonları hizmet verecek. Aynı tarihte mağaza ve dükkanlarda kat başına 2 kişiyi geçmeyecek şekilde 10 dakika boyunca içeri alabilecek.

Avusturya’da 4 ay sonra restoran ve otellerin açılması planlanıyor

Ülkede 4 ay sonra restoranlar ve otellerin çeşitli tedbirlerle yeniden açılması planlanıyor.

Mart ayında bakım evlerinde büyük çoğunluğu aşılanan yaşlıları, aile fertlerinin haftada 2 kez ziyaret etmelerine izin verilecek.

Danimarka’da kademeli gevşetme başlatılıyor

Aralık 2020’den itibaren yürürlükte olan kısıtlamalar 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.

Azami 5 kişinin bir araya gelmesi kuralı, açık havada yapılan kültürel ve sportif faaliyetlerde 25 kişiye çıkarılacak ve kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenecek.

İspanya’daki gevşetme restoran ve barlarla kısıtlı

Günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarının yüksek olduğu İspanya’da, özerk yönetimler, bölgelerindeki COVID-19 yoğunluğuna göre 18.00 ile 23.00 saatleri arasına kadar restoran, bar ve alışveriş merkezlerinin açılmasına izin veriyor.

Ülke genelinde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitime ara vermeden devam edilirken, sadece vakaların çıktığı sınıflar tedbir amacıyla 10 günlük karantinaya alınıyor.