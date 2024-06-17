Arnavutköy'de kurban keserken göğsüne isabet eden kurşunla öldü!

Arnavutköy'de Tokat'tan gelen kasap Doğan İçeloğlu kurban kesim alanında kurban kestiği sırada nereden geldiği bilinmeyen ve göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti.

Yorgun mermi ihtimali

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri İçeloğlu'nun yorgun mermi isabet etmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan ve bir vakfa ait olduğu öğrenilen kurban kesim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu Kurban Bayramı’nda kasaplık yapmak için Tokat'tan, Arnavutköy'e geldi. İçeloğlu kurban kestiği sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tek kurşun göğsüne isabet etti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İçeloğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. İçeloğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelerde kalp krizi geçirerek kesim yaptığı bıçağın üstüne düşerek yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybetti öne sürülen İçeloğlu'nun, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçeloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.

56 yaşındaki İçeloğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis, İçeloğlu'nun yorgun merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.