Arda Turan'ın 1. Lig hayali belli oldu!

Eyüpspor'un genç teknik adamı Arda Turan, geçen yılın aksine yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

İstanbul ekibi, Ümraniyespor'u da 2-0 gibi net bir skorla geçerek 6'da 6 yaptı.

Arda Hoca'nın hayali: Namağlup şampiyon Eyüpspor

Namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın da yakın çevresine namağlup şampiyon olmak istediğini söylediği öğrenildi.

6 maçta 16 gol atıp sadece 2 gol yiyen İstanbul ekibi, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Diğer hayali Avrupa'da takım çalıştırmak

Futbol kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi yüksek seviye takımların formasını giyen Turan, teknik adamlıkta da benzer seviyelere çıkmak istiyor.

"Saatlerce futbol maçı izliyorum"

Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, İspanya basınından Marca'ya geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj verdi.

Turan, teknik direktörlük felsefesi ve futbola bakış açışı ile ilgili konuştu.

Turan, "Saha içinden saha kenarına geçtim ama hayallerim değişmedi. Futbolcuyken de kazanmak istiyordum, hocayken de bunu istiyorum. O zaman da asla vazgeçmedim, şimdi de vazgeçmiyorum. Futbolcuyken kendimden sorumluydum, şimdi herkesten sorumluyum. İnandığım bir futbol felsefem var ve her gün bunu geliştirmek için çalışıyorum.

Sabah tesise geliyorum ve saatlerce maç izleyip notlar alıyorum. Yardımcı antrenörlerimle uzun konuşmalarımız oluyor. Futbol dinamik bir spor. Her gün yeni görüşler ortaya çıkıyor ve ben de bunları takip edip kendi felsefeme dahil etmek için çalışıyorum." diye konuştu.